Европарламент может решить вопрос о нефтяном эмбарго без Венгрии Член Европарламента не исключил принятия решения по нефтяному эмбарго без Венгрии

Фото european_parliament/flickr.com

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер не исключил решения вопроса о нефтяном эмбарго в отношении России без участия Венгрии. По его словам, которые приводит агентство dpa, премьер-министру страны Виктору Орбану нужно показать, что он не может держать остальную часть ЕС в заложниках, блокируя принятие подобных решений.

Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений, — заявил Вебер.

Порядок принятия решений о санкциях подразумевает единогласное одобрение их всеми странами — членами Евросоюза: Венгрия входит в число стран, которые блокируют принятие шестого пакета санкций в отношении России, поскольку предусмотренные там ограничения по отказу от российской нефти могут негативно повлиять на их экономику.

Ранее комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза не смог прийти к компромиссу по облегченной версии нефтяного эмбарго против России в ходе экстренной встречи перед саммитом ЕС.