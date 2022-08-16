В Европарламенте назвали незаконным отказ в выдаче виз россиянам Депутат Европарламента от Германии Бек назвал незаконным отказ в выдаче виз россиянам

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Отказ в выдаче виз или во въезде гражданам стран, не входящих в Евросоюз, возможен только в том случае, если заявитель представляет угрозу, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. По его словам, в противном случае отказ считается незаконным в соответствии с законодательством ЕС и Европейской конвенцией о правах человека.

Согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, заявителю может быть отказано в визе только в том случае, если он представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны. <…> Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которой ни одно из государств — членов ЕС не находится в состоянии войны, визовым кодексом не предусмотрен, — заявил Бек.

Сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно — туристические, студенческие, гуманитарные. В Еврокомиссии сообщили, что единообразия в этом вопросе внутри ЕС нет. В настоящий момент россияне могут подать заявление на туристическую визу в посольства Италии, Греции, Германии. Чехия, напротив, прекратила выдавать визы гражданам России (за исключением «гуманитарных случаев») по меньшей мере до марта 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии. 11 августа стало известно, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе для тех, кто уже имеет шенгенские визы.

С требованием полностью закрыть для всех россиян въезд в Европу ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».