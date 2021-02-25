В Европарламенте назвали бессмысленными санкции против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/58a23260-7777-11eb-a0a8-96000091f725_660.jpg Витольд Ващиковский Фото: Bart³omiej Zborowski/Global Look Press

Европа готовится ввести против России санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Однако мнения по этому вопросу разделились: в частности, бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский считает рестрикции бессмысленными.

С точки зрения Центральной Европы, это выглядит как шутка. Потому что это даже не символические санкции. Нескольких человек всего лишь просят не ездить в Европейский Союз. Большинству этих людей и так никогда не разрешат поехать в ЕС, потому что они либо члены партии, либо сотрудники служб безопасности. Так что это совершенно бессмысленно — наказывать таким образом Россию, — приводит слова Ващиковского Euronews.

Министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз.

Как писал NEWS.ru, Навальному присудили премию мужества (высшую премию) Женевского форума по правам человека и демократии. Вручение премии назначено на июнь.