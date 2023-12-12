Стало известно, когда Киеву передадут доходы от замороженных активов ЦБ ЕК: доходы от активов ЦБ могут передать Киеву «в долгосрочной перспективе»

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Еврокомиссия утвердила предложения по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка, сообщил РИА Новости источник в ЕК. Согласно подготовленному документу, чрезвычайные доходы от активов ЦБ могут быть переданы Украине только «в долгосрочной перспективе». Сейчас речь об этом не идет. Активов госкомпаний это вообще не коснется.

Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция, — сообщил источник.

Он подчеркнул, что чрезвычайные доходы существуют лишь из-за заморозки основных активов, что является прямым последствием санкций. Источник пояснил, что они не могут считаться принадлежащими ни российскому государству, ни депозитариям, где хранятся. Эти средства могут быть на законных основаниях направлены на восстановление Украины, отметил собеседник.

Важно прояснить, что мы не говорим о компенсации за ущерб, нанесенный Украине, поскольку Россия отвечает за ущерб и будет его оплачивать из собственных средств. Мы говорим о доходах, которые не принадлежат Центробанку России, поэтому они могут быть использованы не на компенсации, а для программ по реконструкции и восстановлению, — рассказал источник.

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия будет подписывать мирный договор с Украиной с другим правительством, которое придет на смену администрации президента Владимира Зеленского. Так сенатор прокомментировал слова украинского замминистра юстиции Ирины Мудры о том, что Киев не подпишет соглашение с Москвой без репараций.