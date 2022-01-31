В Еврокомиссии сообщили о нарушении СП-2 ориентиров энергополитики союза

Проект «Северный поток — 2» не соответствует ориентирам действующей энергетической политики Евросоюза, направленной на декарбонизацию. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Его слова приводит РИА Новости.

Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза, — сообщил Домбровскис в ходе пресс-конференции во время визита на Украину.

В Евросоюзе в настоящее время стремятся стать климатическим нейтральным регионом, когда чистый объём выбросов будет равен нулю. Достичь подобного результата предполагается к середине века. Для этого ЕС необходимо перестроить собственную энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Для реализации задуманного необходимы многомиллиардные инвестиции.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.

Ранее сообщалось, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Об этом сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.