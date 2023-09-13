В Еврокомиссии рассказали о начале подготовки к расширению ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки к расширению ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

В ЕС начнут подготовку к принятию новых стран в свой состав, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. По ее словам, Евросоюз будет корректировать свои конвенции для новых участников объединения.

Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо, — отметила фон дер Ляйен.

Ранее президент Сербии Александр Вучич усомнился в том, что состав Евросоюза может расшириться к 2030 году. По его словам, анонсированные накануне планы по принятию ряда стран в члены сообщества стоит расценивать как слишком амбициозные.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен подготовиться к приему в свой состав новых стран-членов к 2030 году. По его словам, утверждение конкретных сроков будет способствовать ускорению реформ в этих государствах и тем самым облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС. Мишель добавил, что расширение должно стать одним из ключевых пунктов следующего долгосрочного бюджета ЕС.