В Еврокомиссии раскрыли детали введения сертификатов вакцинации

https://static.news.ru/photo/fd2f50c6-77c5-11eb-a640-96000091f725_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потребуется не менее трёх месяцев на выработку стандартов по сертификатам вакцинации.

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам видеосаммита глав стран ЕС, на котором было решено ввести в будущем электронные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса.

Решение о том, как потенциально можно применять такой сертификат о вакцинации, должно решаться на уровне каждой страны, но на уровне ЕС, мне кажется, мы могли бы использовать их, чтобы гарантировать функционирование единого рынка, — цитирует главу Еврокомиссии РИА Новости.

Фон дер Ляйен считает, что страны должны определиться, какой набор данных включать в сертификаты, и внедрить их в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле. При этом Еврокомиссия поможет с координацией и выработкой стандартов по документам, подтверждающих сделанную прививку.

Страны-члены должны действовать оперативно, если мы хотим получить такие сертификаты к лету, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что важным пунктом на переговорах было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что Евросоюзу необходимо что-то такое, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь.