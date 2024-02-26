В Еврокомиссии призвали Киев понять чувства фермеров Еврокомиссар Войцеховский: Украина должна понять положение европейских фермеров

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Украина должна понять положение европейских фермеров, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. По его словам, которые приводит ТАСС, ни один рынок не может выдержать поставки такого масштаба. Он отметил необходимость сотрудничества с Киевом для вывоза украинского зерна из Евросоюза в третьи страны для продажи.

Наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров, никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, — сказал Войцеховский.

Ранее 160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в порт польского города Гданьск. Подобные акции польских фермеров, протестующих против поставок сельхозпродукции с Украины, происходят не впервые. На этой неделе протесты аграриев только усилились. 20 февраля стало известно, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из вагонов близ КПП «Медыка — Шегини». Груз предназначался Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал протесты фермеров на польско-украинской границе. Ситуацию с блокировкой национального экспорта он назвал «издевательской». Он также призвал премьера Польши Дональда Туска лично встретиться с ним для урегулирования ситуации с транспортной блокадой.