В Еврокомиссии перечислили цели новой финансовой помощи Киеву Представитель ЕК Нейтс: €18 млрд пойдут на выплату пенсий и зарплат украинцам

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global look Press

Выделенная Еврокомиссией для Украины финансовая помощь в размере €18 млрд пойдет на выплату пенсий и зарплат украинцам, рассказала Lenta.ru официальный представитель ЕК Верле Нейтс. По ее словам, они также будут использованы для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц. Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.

Благодаря этому новому пакету Европейский союз стал первым международным партнером, гарантировавшим стабильный приток средств в Украину в 2023 году, — заявила представитель ЕК .

Нейтс добавила, что часть выделенных для Украины средств будет использована для ремонта энергетической инфраструктуры, а также систем водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов. Она добавила, что выплата первого транша в размере €3 млрд будет произведена уже 17 января.

Сенатор Алексей Пушков ранее рассказал, что США могут значительно сократить помощь Украине, если убедятся в бесперспективности такой поддержки. Однако, по его словам, демократы, выступающие за продолжение помощи Киеву, имеют «свои рычаги давления».

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».