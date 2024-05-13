В Еврокомиссии ответили на запрет флага ЕС на Евровидении Евросоюз сожалеет в связи с запретом на использование его флага на Евровидении

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Евросоюз сожалеет в связи с отказом в демонстрации флага объединения в финальной части Евровидения и намерен обратиться за соответствующими разъяснениями, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, которые приводит РИА Новости, это также флаг Совета Европы, в который входят 46 стран.

Вызывает сожаление тот факт, что флаг всех государств — членов ЕС, которые принимали участие в конкурсе, а также других стран, входящих в Совет Европы, не был показан, — заявил Мамер.

Официальный представитель ЕК напомнил, что в странах Евросоюза европейский флаг часто присутствует на фасадах административных зданий. Он предупредил, что Еврокомиссия выяснит причины принятого решения и будет в будущем призывать к использованию флага на конкурсе.

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2024 году. Второе место с отставанием в 44 очка заняла Хорватия, от которой выступал певец, известный как Baby Lasagna. Песня The Code, исполненная артистом из Швейцарии, уже была удостоена престижной награды за лучший текст. Клип на нее на официальном канале Евровидения стал одним из самых просматриваемых за последние несколько месяцев.