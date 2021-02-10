В Еврокомиссии оценили возможность закупок российского «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/cb217442-6b9f-11eb-a24b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, не является частью стратегии по вакцинации Евросоюза на текущем этапе, сообщил представитель Еврокомиссии.

По его словам, страны-члены ЕС смогут самостоятельно приобрести препарат после одобрения регулятора.

Будет или нет «Спутник V» частью стратегии по вакцинации, это всегда может обсуждаться государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, — отметил он.

Представитель ЕК уточнил, что одним из критериев при выборе препаратов для централизованной закупки в союзе является наличие производственных мощностей на территории ЕС, что должно обеспечить доступ населения к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками, передаёт РИА Новости.

На данный момент на рынке Европейского союза авторизированы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Также ЕК заключила контракты на поставки препаратов с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac. Пока они не подали заявки для авторизации своих разработок на рынке Еврособза, однако в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.

Таким образом, страны Евросоюза получат доступ более чем к 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса. В ЕС предполагают, что к концу лета в Европе привьются около 70% граждан.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия навязывает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» для усиления влияния на востоке Украины и странах Восточной Европы. Шмыгаль подчеркнул, что это происходит не только на Украине, но и в странах Восточной Европы.