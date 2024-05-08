В Еврокомиссии назвали цель изъятия российских активов в пользу Украины Глава ЕК заявила, что изъятие активов России сделает Украину более безопасной

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Урсула Фон Дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение послов 27 стран ЕС по вопросу экспроприации доходов от замороженных активов России для дальнейшей закупки на них вооружения для Киева. На своей странице в Twitter (X) она заявила, что это сделает Украину и всю территорию Европы «более безопасным местом».

Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины, — написала фон дер Ляйен.

Постоянные представители стран Евросоюза ранее пришли к предварительному соглашению мер по использованию доходов от замороженных российских активов. Денежные средства, в частности, направят на восстановление Украины и военную оборону. Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.

Ранее сообщалось, что замороженные активы России в бельгийском депозитарии Euroclear принесли €1,6 млрд за первый триместр этого года. В компании рассказали, что средствами РФ ежедневно занимаются более ста сотрудников. По словам представителей организации, им нужно постоянно реагировать на новые постановления против Москвы, санкции и ответные реакции.