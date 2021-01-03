В эстонской больнице испортили 20 доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/802fe4da-4db5-11eb-b4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Sednev/Global Look Press

В больнице эстонского города Рапла двадцать доз вакцины от коронавирусной инфекции оказались испорчены. Препараты потеряли свойства из-за нарушения температурного режима хранения.

Как сообщает прибалтийский информационный портал Delfi, заведующая Раплаской больницей Пилле Мукк признала, что инцидент действительно произошёл. Она назвала случившееся человеческой ошибкой.

Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать. Причины выяснены, сообщены, и улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы, — заявила медик.

Ёмкости с вакциной хранились при комнатной температуре, что и привело к порче препарата. При этом на деле температура хранения вакцины должна составлять -75 градусов по Цельсию, так как её компоненты очень чувствительны к температурным колебаниям.

Эстония заказала партии вакцины, произведённой совместно компаниями Pfizer и BioNtech. Первые партии поступили в Таллин в конце декабря. Также в страну должны поставить вакцины от компаний AstraZeneca и Jannsen Pharmaceutica. Эстония продолжает переговоры и с другими производителями.

Как ранее писал NEWS.ru, в американском штате Висконсин полиция арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцин от коронавируса компании Moderna. Сотрудник помещён под стражу.

По данным полиции, медработник признался, что сознательно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен. Мотивы его поступка не называются.