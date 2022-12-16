В Эстонию прибыла рота американских военных

Фото: Pvt. Matthew Wantroba/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Эстонию прибыла рота 1-й пехотной дивизии США, которая будет служить и проводить совместные занятия с местной 2-й пехотной бригадой, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Подразделение оказалось в стране в рамках двухстороннего договора Эстонии и Вашингтона. Командир эстонской бригады полковник Мати Тикерпуу сообщил, что ее боевой потенциал удастся существенно повысить благодаря прибывшему с ротой ВС США командному пункту.

Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневренное подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения, — сказал Тикерпуу.

Эстония и США также сотрудничают по программе U.S. Warfighter, в рамках построения эстонской дивизии НАТО. Для этого страны проводят серию учений, по итогам которых будут проведены экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий. Помимо того, в Эстонии располагается группа передовых сил Альянса, в которую входят вооруженные силы Франции, Дании и Великобритании.

Политолог Татьяна Монтян ранее упрекнула эстонского премьер-министра Каю Каллас за покупку установок РСЗО HIMARS на $200 млн после ее слов о том, что стране будет затруднительно принять очередную волну беженцев с Украины. По ее словам, Эстония предпочла закупку вооружения помощи украинцам. Также эксперт отметила, что отказ Эстонии принять украинских беженцев свидетельствует об усталости Европы от украинской темы.