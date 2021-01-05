В Эстонию можно будет въехать только с отрицательным тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/c6c45a94-5101-11eb-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Эстонское правительство на заседании решило ограничить с 15 января число людей, которым разрешено посещать республику. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

Это будет одно из дополнительных мер, направленных на сохранение здоровья народа, — сказал Рейнсалу, слова которого приводит «Интерфакс».

Въехать в Эстонию смогут только те, кто сделал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Анализ должен быть сдан не менее, чем 72 часа назад. Пройти тестирование можно будет и сразу после пересечения границы. Исключением станут только транзитные авиапассажиры, работающие в Латвии и Финляндии. Договорённости об этом, пояснил Рейнсалу, были заключены с латвийским и литовским коллегами. Он подчеркнул, что «речь идёт о принципиальном политическом решении».

В Эстонии при этом отмечен рост числа инфицированных COVID-19. 7 января в стране был установлен новый суточный антирекорд заболеваемости — 1104 случая. 30 декабря рекордным стало число в 958 инфицированных.

Ранее лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения, сообщал NEWS.ru.