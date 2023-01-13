В Эстонии злоумышленники поцарапали около 15 машин российской дипмиссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в Эстонии были поцарапаны как минимум 15 машин, принадлежащих российским дипломатам. По его словам, виновников не нашли.

Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб, — сказал Липаев.

Несколько посольств Украины за рубежом получили «окровавленные посылки» с глазами животных, сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии.

Ранее посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.