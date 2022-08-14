В Эстонии заявили о выходе из формата сотрудничества «16+1» Глава эстонского МИД Рейнсалу: страна выйдет из формата «16+1» из-за позиции КНР

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Урмас Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отказ КНР осудить российскую спецоперацию на Украине повлиял на решение страны прекратить сотрудничество в формате «16+1». Решение отказаться от формата преимущественно торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества принято после консультаций с союзниками, отметил он в беседе с агентством Bloomberg.

Это [отказ осудить спецоперацию] определённо было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников, — подчеркнул министр.

Рейнсалу указал на не имеющий значительного политического результата формат. Теперь Таллин будет вести отношения с КНР через ЕС, добавил он. Из формата отношений «16+1» прежде вышла и Латвия.

Ранее стало известно, что кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс заявил: электричество в его стране стало «предметом роскоши». Оно таковым не должно быть, мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведённую в Эстонии, для наших граждан, сказал политик.