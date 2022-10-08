В Эстонии заявили о трудностях в ЕС в поддержке санкций против России Премьер Эстонии Каллас заявила о внутриполитических проблемах в ЕС из-за России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам ЕС с каждым разом все труднее находить общий язык и выдерживать единую позицию против России. Она отметила «усталость от войны» и усиливающиеся внутриполитические проблемы в стране в интервью газете The Telegraph.

Сохранять единство между странами ЕС становится «все сложнее и сложнее», посетовала политик.

Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему, — сказала Каллас.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Глава эстонского МИД напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара.