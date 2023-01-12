В Эстонии заявили о риске стать «озлобленной» страной Премьер-министр Каллас: Эстония рискует стать «изолированной и озлобленной» страной

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что жители страны стоят перед выбором, жить ли им по европейским стандартам или превратиться в «изолированную, озлобленную нацию». По ее словам, которые приводит Bloomberg, второй вариант грозит стране, поскольку в преддверии парламентских выборов набирает популярность правая партия EKRE (Консервативная народная партия Эстонии).

Являемся ли мы дружественной, прогрессивной, прозападной, инновационной, умной страной — или мы закрытая, озлобленная, маленькая страна? — задалась вопросом Каллас.

Она добавила, что, если на выборах победит EKRE, то Эстония откажется от помощи Украине и поддержки беженцев.

Парламентские выборы в Эстонии намечены на 5 марта. В настоящее время опросы общественного мнения показывают лидерство либеральной Партии реформ Каллас (32% поддержки). EKRE (24,6%), которую возглавляет бывший министр финансов Мартин Хельме, занимает второе место.

Ранее стало известно, что среди населения Эстонии в последние годы неуклонно укрепляется мнение, что жизнь в стране становится хуже. Такие данные следуют из итогов опроса общественного мнения, который был проведен фирмой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии. То, что жизнь в Эстонии ухудшается, отметили 55% респондентов, в 2021 году так считали лишь 37% опрошенных.