В Эстонии запретили использование «враждебной символики»

Парламент Эстонии принял закон, запрещающий использование «враждебной символики». Нарушителям будет грозить штраф или арест, сообщается на сайте законодательного органа. При этом примеры символики, на которую распространяется действие закона, не приводятся.

Закон запрещает публичную демонстрацию символов, связанных с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, поддержку и оправдание этих действий, — говорится в сообщении.

Граждане, виновные в его нарушении, могут быть арестованы или оштрафованы на €1200. Для юридических лиц размер штрафа будет составлять до €32 тысяч.

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что в законе не упоминаются такие символы, как георгиевская лента или буква Z. По его словам, является ли их демонстрация провокацией, будет решать полиция. При этом чиновник порекомендовал воздержаться от использования этих символов как 9 мая, так и в другое время, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию в публичном пространстве букв Z и V. Вне закона георгиевская лента оказалась также в Молдавии.