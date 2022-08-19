В Эстонии заговорили о восьмом пакете санкций Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

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Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России, сообщила пресс-служба МИД страны. Помимо экономических ограничений Таллин также предлагает, чтобы рестрикции распространились и на поездки россиян в Европу.

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации, — говорится в сообщении.

Сейчас каждая из стран Шенгенской зоны действует на свое усмотрение и самостоятельно решает, выдавать ли гражданам РФ визы и какие именно — туристические, студенческие, гуманитарные. В Еврокомиссии сообщили, что единообразия в этом вопросе внутри ЕС нет. В настоящий момент россияне могут подать заявление на туристическую визу в посольства Италии, Греции, Германии. Чехия, напротив, прекратила выдавать визы гражданам России (за исключением «гуманитарных случаев») по меньшей мере до марта 2023 года.

Эстония с 18 августа ограничила выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген». Это означает, что россиянин, целью посещения которого является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибыв на пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула уже не сможет въехать на территорию Эстонии.