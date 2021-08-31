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В Эстонии выбрали нового президента

14:34, 31 августа 2021
В Эстонии выбрали нового президента Алар Карис Фото: AP Photo/Raul Mee/ТАСС
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Директор Эстонского национального музея Алар Карис стал новым президентом Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

Во втором туре голосования в парламенте кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах. Всего проголосовали 80 депутатов, восемь бюллетеней оказались незаполненными.

В понедельник, 30 августа, состоялся первый тур президентских выборов. В ходе тайного голосования за кандидатуру Кариса проголосовали 63 депутата, 16 бюллетеней были не заполнены, 22 человека не приняли участия в голосовании. Карису не хватило пяти голосов для победы.

Ранее Карис заявлял, что в случае избрания на пост главы государства намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и пообщаться с ним без переводчиков. Он посетовал, что его русский язык «заржавел», поэтому он намерен подтянуть свои знания к возможной встрече с российским лидером.

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