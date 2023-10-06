В Эстонии завели дело против двух мужчин за включение гимна России

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Эстонская полиция возбудила административное дело против двух мужчин за то, что они на улице проигрывали гимн России, передает портал Delfi. По его информации, пьяные мужчины вынесли во двор многоквартирного дома в Таллине проигрыватель и на полную громкость включили российский гимн.

Полиция относится к прослушиванию гимна Российской Федерации в общественном пространстве как к публичной демонстрации символа агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка совершаемой на Украине агрессии, — пояснили в полиции.

Отмечается, что полиция прибыла на место сразу после того, как получила сообщение о происходящем. Согласно законодательству Эстонии, задержанным мужчинам грозит денежный штраф в размере до €1200 или арест.

29 сентября эстонские блюстители порядка оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.

Инициатива с наклейками вышла за пределы Эстонии и распространилась на близлежащие страны. Латвийская полиция тоже начала охоту на авто с надписями «Я русский». Власти считают недопустимыми такие лозунги на автомобилях, поэтому правоохранители имеют право приказать их немедленно удалить.