В Эстонии вандалы осквернили монумент с танком Т-34

https://static.news.ru/photo/5a08a9e8-7b57-11eb-9b2d-96000091f725_660.jpg Фото: Tony Bowden/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Неизвестные осквернили единственный в Эстонии танк-памятник Т-34, расположенный под Нарвой. Вандалы нанесли на монумент трафаретные граффити с надписями на русском языке «Падшим героям амфетаминовой войны. 2018».

Хотелось бы надеяться, что вандалов найдут. Всё это очень печально. Особенно то, что это сделали русские люди, судя по всему. О чём там речь, я не понимаю... Наркоманы, наверное, какие-то, — рассказала порталу Delfi член нарвского НКО «Память».

Надписи обнаружили сотрудники муниципальных служб, следящие за порядком на историческом объекте. Они и сообщили об инциденте в НКО «Память», которое занимается облагораживанием территории рядом с монументом.

Танк-памятник Т-34 расположен у дороги из Нарвы в Нарва-Йыесуу, где 25–26 июля 1944 года Ленинградский корпус под командованием генерала Федюнинского пересёк реку Нарву. Монумент пользуется популярностью не только среди туристов, но и среди молодожёнов — они традиционно возлагают к памятнику цветы, а на дуло привязывают ленты.

Как сообщал NEWS.ru, 24 февраля неизвестные разрушили памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе — 76-миллиметровую дивизионную пушку. Российское посольство в Риге направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Латвии из-за этого акта вандализма.