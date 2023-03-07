В Эстонии отказались упрощать снос советских памятников Президент Эстонии Карис отказался утвердить закон, упрощающий снос советских памятников

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Голова памятника Ленину в Берлине после сноса

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. В канцелярии главы государства отметили, что поправки, упрощающие снос памятников, противоречат конституции, они должны быть «ясными и понятными».

Это легитимная цель (снос памятников. — NEWS.ru), но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации. <...> Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия, — говорится в сообщении.

12 января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Горуправу уведомили о решении по сносу монумента за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

С начала года из общественных пространств в стране убрали еще три символа советской эпохи, все монументы были установлены в местах захоронений погибших в ВОВ.