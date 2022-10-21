В Эстонии считают, что Белоруссия полноценно участвует в СВО на Украине Президент Эстонии Науседа заявил, что Белоруссия в полном объеме участвует в СВО на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Минск в полном объеме участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил президент Эстонии Гитанас Науседа, передает Delfi. По его словам, об этом свидетельствуют действия России в Белоруссии.

Видим движения в Беларуси, которые доказывают, что часть мобилизованных военных направляют или собираются их послать воевать в Украину через территорию Беларуси. Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этом, — заявил Неуседа.

При этом Науседа в очередной раз призвал к ужесточению санкций в отношении Москвы и Минска. Он подчеркнул, что Европа должна перейти к девятому пакету санкций, чтобы лишить их возможности продолжать военную операцию.

Ранее сообщалось, что страны — члены Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России после ударов российских вооруженных сил по территории Украины. Как сообщил источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, введение потолка цен на газ из РФ в этом контексте пока не рассматривается.

По его словам, страны Союза обсуждают возможную конфискацию замороженных активов российских юридических и физических лиц. В то же время он отметил, что новый пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры, однако влиятельных лиц, которых можно было бы включить в черный список, уже не осталось.