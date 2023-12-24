В Эстонии заявили, что Россия может испортить Рождество Украине Генерал Террас: Россия новым наступлением может испортить Рождество Украине

Фото: МО РФ

Россия может испортить Рождество Украине, если ей удастся собрать силы для нового наступления, заявил бывший глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас. По его словам, которые приводит ERR, дело в том, что у Украины заканчиваются запасы оружия.

Силы Украины на исходе. И у них также заканчивается техника и оружие. И у России тоже его не так много, но теперь она может сплотиться для рождественского наступления. Вы можете видеть, как это происходит, — сказал он.

Он призвал страны Запада нарастить объемы военной помощи Киеву. По его мнению, если Россия одержит победу в конфликте, это станет «плохим сигналом всему миру». Следующие две недели станут решающими для хода боевых действий, добавил он.

Бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер ранее заявил, что странам Запада в переговорах с Россией лучше не придерживаться позиции силы. Он призвал вспомнить уроки истории.

До этого первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же РФ «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.