В Эстонии рассказали, как РФ может угрожать объявленному в розыск премьеру Генпрокурор Эстонии Пармас: объявленную в розыск Каллас могут выдать России

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Кая Каллас

Объявленного МВД РФ в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас может выдать России какое-то государство, заявил эстонский генпрокурор Андрес Пармас. По его словам, в этом заключается один из основных рисков для политика, передает Delfi.

Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, — сказал Пармас.

По его словам, Каллас должна быть защищена международным дипломатическим правом, но Таллин не может требовать или ожидать подобной защиты от третьих стран. Пармас добавил, что риск вырастет, если Каллас уйдет с поста и отправится в путешествие не как политическая фигура.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова из-за объявления МВД РФ латвийских министров в розыск. Там считают, что Москва вынесла политически мотивированное решение.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии и председателя Партии реформ Каю Каллас, а также бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и членов сейма Латвии. По данным ведомства, их разыскивают по уголовным статьям.