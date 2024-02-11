В Эстонии проигнорировали слова Путина и строят 600 бункеров Глава Минобороны Эстонии: на границе с Россией появятся 600 бункеров

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти республики продолжат укреплять границу с Россией и намерены построить 600 бункеров в приграничной зоне. Глава ведомства заявил, что позиция страны не поменялась после слов президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к странам Европы, передает агентство DPA.

Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные. Это то, что мы можем сделать в мирное время, — пояснил эстонский министр.

Речь идет об интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер исключил любые территориальные претензии России к странам Европейского континента.

Как ранее сообщалось, в Латвии считают, что строительство «линии обороны», в котором участвуют страны Балтии, на границе с Россией может занять десятилетие. Страны договора уже согласовали план, однако сроки его реализации пока неясны, заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

Ранее власти Финляндии попытались оправдать свое решение оставить границу с Россией закрытой. В Хельсинки утверждали, что она остается закрытой в связи с «серьезной и тревожной» ситуацией в приграничных районах, а в страну нелегально хотят попасть тысячи человек.