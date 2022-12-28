В Эстонии призвали отказаться от идеи исключить Россию из СБ ООН МИД Эстонии назвал бесперспективной идею исключить Россию из СБ ООН

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Большая часть мира не поддерживает предложение Украины исключить Россию из Совета Безопасности ООН, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер радиостанции ERR. Он выразил сожаление в связи с этим и предложил сосредоточиться на тех аспектах, в которых Россию действительно можно изолировать,.

Рассмотрение исключения России из Совбеза было бы возможно в случае, если бы очень большое число государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза получила этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет, — сказал дипломат.

Он добавил, что если в ООН дойдет до голосования, Россия его просто заблокирует.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сказал, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.

В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что реализовать предложение Киева абсолютно невозможно, поскольку таким образом будет «заложена мина» под саму международную организацию, которая была сформирована после Второй мировой войны, итоги которой и определили статус государств — постоянных членов ООН.