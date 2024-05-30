В Эстонии приняли закон об использовании активов РФ для помощи Украине Президент Эстонии принял закон об использовании активов РФ для помощи Украине

Фото: president.gov.ua

Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис подписал принятый парламентом закон, который позволяет использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, причиненного Украине в ходе боевых действий, сообщил портал ERR. По словам Кариса, конфисковать по закону можно будет имущество тех, «чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана».

Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества, — заявил президент Эстонии.

Политик добавил, что принятый закон следует толковать так, что передача имущества затронет тех, кто принимал активное участие в нарушении норм ведения войны или совершении военной агрессии.

Ранее бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфискация замороженных активов России в пользу Украины станет опасным шагом со стороны Запада. В своей статье для издания The American Conservative он пояснил, что «безрассудный захват» активов не только не поможет Киеву укрепить оборону, но лишь затянет конфликт с Москвой.