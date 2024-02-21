В Эстонии придумали, как использовать бункеры на границе с Россией Глава Минобороны Эстонии предложил хранить в бункерах на границе с РФ картошку

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В бункерах, которые правительство Эстонии вскоре планирует построить на границе с Россией, можно хранить картошку и варенье, сообщил глава Министерства обороны страны Ханно Певкур. Он также понадеялся, что они никогда не понадобятся, передает Postimees.

Эти бункеры строятся в мирное время, и будем надеяться, что они никогда нам не пригодятся. Они могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет, — сказал Певкур.

Ранее он заявил, что власти республики продолжат укреплять границу с Россией и намерены построить 600 бункеров в приграничной зоне. Глава ведомства заявил, что позиция страны не поменялась после слов президента Владимира Путина о том, что РФ не имеет никаких территориальных претензий к странам Европы.

Как ранее сообщалось, в Латвии считают, что строительство «линии обороны», в котором участвуют страны Балтии, на границе с Россией может занять десятилетие. Страны договора уже согласовали план, однако сроки его реализации пока неясны, заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.