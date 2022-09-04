В Эстонии поставили под сомнение заявления Зеленского по спецоперации Глава разведки Эстонии Гросберг усомнился в планах Киева освободить Украину до конца года

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Глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что специальная операция России на Украине через несколько месяцев перейдет в статичную стадию из-за погоды. Так глава разведки Минобороны страны прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над всей Украиной до конца года. Он добавил, что у Киева осталось семь — девять недель до окончания активных боевых действий, пишет URA.RU.

До окончания активных боевых действий осталось семь — девять недель, в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, как сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях, — рассказал Гросберг.

Он призвал Запад продолжать поставки оружия Украине, чтобы сохранить боеспособность украинских военнослужащих.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.