В Эстонии планируют гонения на монастыри РПЦ МВД Эстонии пригрозило закрыть подчиняющиеся РПЦ монастыри

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В Эстонии могут закрыть монастыри, которые продолжат подчиняться Русской православной церкви, сказал глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. В эфире радио ERR он подчеркнул, что государство даст обителям самостоятельно сделать выбор.

Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там, — сказал министр.

Ранее Ляэнеметс сообщил, что планирует предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Тогда министр заявлял, что это не повлияет на прихожан и храмы не будут закрыты, но удастся разорвать «связи с Москвой».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова эстонского политика, выразила мнение, что республику превратили в «тоталитарный режимчик». Она также сказала, что Ляэнеметс продемонстрировал признаки душевного нездоровья своим высказыванием о Русской православной церкви.