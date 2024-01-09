В США на самолетах Boeing обнаружены недоделки Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование на своих Boeing 737-9 MAX

В некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, эксплуатируемых американской авиакомпанией Alaska Airlines, обнаружили плохое крепление оборудования, говорится на сайте компании. Кроме того, другой перевозчик — United Airlines, сообщил о незатянутых болтах на дверях тех же лайнеров.

Когдаа наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование, — сообщили в Alaska Airlines.

Ранее сообщалось, что школьный учитель нашел оторвавшуюся во время полета дверь самолета авиакомпании Alaska Airlines на заднем дворе своего дома в городе Портленд, штат Орегон. Деталь лайнера отлетела три дня назад, тогда Boeing 737 Max 9 с 171 пассажиром и шестью членами экипажа пришлось экстренно посадить.

В декабре авиастроительная компания Boeing призвала компании, использующие новые лайнеры 737 MAX, тщательно проверять самолеты на предмет возможного ослабления креплений. Федеральное управление гражданской авиации США попросило уделять особое внимание системе управления рулем направления.