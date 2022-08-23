В Эстонии ответили на заявления ФСБ по делу об убийстве Дугиной В МИД Эстонии назвали провокацией заявления ФСБ о предполагаемой убийце Дугиной

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Заявления ФСБ России о том, что украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сбежала в Эстонию, является провокацией, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в беседе с ERR. По его мнению, таким образом Россия пытается «отомстить» Эстонии и ряду других стран за проукраинскую позицию.

Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше по этому поводу нечего добавить. <...> Цель этого — оказать недвусмысленное давление различными методами на Эстонию и ряд других стран, поддерживающих Украину, — отметил он.

Кроме того, Рейнсалу подчеркнул, что в последнее время Эстония подвергается мощнейшим кибератакам. Он считает, что в этом также замешана российская сторона, и все эти события помещены в более широкий контекст.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе Подмосковья. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.