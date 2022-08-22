В Эстонии отвергли информацию о получении запроса от РФ об убийце Дугиной

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В Эстонии не получили от властей РФ официального запроса, касательно информации о пересечении российско-эстонской границы со стороны возможной убийцы политолога Дарьи Дугиной Натальи Вовк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МИД Эстонии. Представители эстонского дипведомства отметили, что они могут публиковать персональные данные людей, перемещающихся через границу, лишь в тех случаях, которые предусмотрены законом. Обвинения со стороны ФСБ в СМИ к подобным случаям не относятся.

Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу, — сказано в заявлении МИД Эстонии.

Ранее ФСБ сообщили, что убийство Дугиной осуществили украинские спецслужбы. По сведениям ведомства, исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк. Спецслужбы считают, что именно она следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. Предполагается, что девушка скрылась после преступления в Эстонии.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.