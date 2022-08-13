В Эстонии отпустили задержанных российских журналистов Из полицейского участка в Эстонии отпустили корреспондента и оператора «Известий»

Фото: Michael Szönyi/imagebroker.com/Global Look Press

«Известия» заявили, что их корреспондента и оператора отпустили из полицейского участка в Эстонии. Они возвращаются в Россию, сообщается в Telegram-канале издания.

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви. Правоохранители доставили журналистов на пункт пропуска Нарва. Сейчас Солдатова и Тимофеев направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться Россию, — отмечается в сообщении.

Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев ранее были задержаны в Эстонии. В чём их обвиняли — пока неизвестно. Журналисты готовили репортажи об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.

Ранее стало известно, что съёмочную группу «Известий» задержали, когда корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции.