В Эстонии осудили профессора из России Эстонского профессора Морозова осудили на шесть лет за связи с Россией

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В Эстонии приговорили на шесть лет и три месяца заключения бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, сообщает телерадиокомпания ERR. Гражданина России задержали в январе этого года по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. Заведующая институтом Кристийна Тыниссон подтвердила, что после того, как против него выдвинули подозрения, трудовые отношения с ним были прекращены. Генеральный директор эстонской полиции безопасности Марго Паллосон отметил, что дело Морозова является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих.

Накануне стало известно, что в Польше трое осужденных за шпионаж в пользу России не попали в колонию. Отмечается, что 14 иностранных граждан приговорили к различным срокам лишения свободы и штрафам, однако двое мужчин и женщина «исчезли с радаров» спецслужб. Среди осужденных были россияне, белорусы и украинцы.

Тем временем в России дело обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича будет рассмотрено 26 июня в закрытом режиме в Свердловском областном суде. Судьей назначен Андрей Минеев.