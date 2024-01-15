В Эстонии оценили время для подготовки ЕС к угрозе со стороны РФ Каллас: у Европы есть три — пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

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Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО, заявила The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отмечается, что речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ.

По оценкам нашей разведки, это произойдет через три — пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины, — сказала политик.

Ранее сообщалось, что Эстония одобряет нанесение Украиной ударов по территории России, о чем заявил президент республики Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Эстонский лидер уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что призыв Эстонии атаковать Россию — это самая настоящая провокация. По ее словам, это расстраивает, но не удивляет. Эстония рассчитывает, что Россия в ответ выставит танки на границе, однако Москва не поведется на это и будет выполнять свои задачи в зоне СВО.