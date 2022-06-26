В Эстонии оценили цену отказа от импорта из России и Белоруссии В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в €860 млн

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Грузовой терминал

После отказа от импорта товаров из России и Белоруссии Эстония недосчитается €860 млн, говорится в кратком докладе эстонского Центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии», передает «Интерфакс». Отмечается, что больше всего пострадает сфера логистики, металлургии и деревообработки Эстонии. В 2021 году 10,5% общего объема импорта страны поступило из России и 3,1% — из Белоруссии.

Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары — заменители из других стран более чем на четверть дороже, — указывается в докладе.

Ранее стало известно, что Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Отмечается, что запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход.

2 июня Эстония наряду с Латвией и Литвой отказалась от произведённой в России электроэнергии для балансирования системы. Ранее баланс обеспечивался с участием поставщика российской электроэнергии Inter RAO Lietuva, тогда как сейчас для этого задействованы мощности стран Балтии, Северной Европы и Польши.