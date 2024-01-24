В Эстонии объяснили создание «линии обороны» на границе с Россией МО Эстонии: создание «линии обороны» на границе с РФ не связано с угрозой войны

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Прибалтийские страны строят «линию обороны» на границе с Россией не из-за угрозы войны, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур изданию Postimees. По его словам, строительство 600 бункеров не связано с рисками вооруженного конфликта.

У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война, — сказал глава Минобороны Эстонии.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал, что строительство «линии обороны» вблизи российской границы может занять 10 лет. Он заверил, что у балтийских государств готов план по возведению конструкций, однако сроки начала работ у трех стран могут отличаться.

СМИ писали, что «линия обороны» у российских рубежей обойдется странам Балтии в €60 млн. Планируется, что Латвия, Литва и Эстония определят места расположения будущих 600 бункеров на границе до конца 2024 года.

Ранее в МО Эстонии заявили, что страны Балтии решили укрепить восточную границу, чтобы «использовать время с умом». Перед этим в руководстве НАТО заявили, что оборонные планы Альянса были разработаны в первую очередь на случай конфликта с Россией. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что члены блока считают РФ одной из основных угроз.