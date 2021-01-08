Премьер Эстонии не стал выносить на референдум вопрос о присоединении к РФ

https://static.news.ru/photo/dc2b8562-52a3-11eb-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Эстонский премьер-министр Юри Ратас считает, что вынести на референдум вопрос о присоединении республики к России невозможно. Так он прокомментировал предложение депутатов от оппозиции.

В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти. На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — написал политик в Facebook.

Он выразил уверенность, что президент страны поступит также.

Ранее представители оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили дополнить референдум о браке вопросом о присоединении к РФ. Он звучит так: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?»

Позже депутат Круузе объяснил, что задал такой неподобающий вопрос, чтобы показать абсурдность референдума о браке. Он пояснил, что отозвал свой вопрос о присоединении к России.

Парламент Эстонии в декабре 2020 года поддержал законопроект о проведении референдума на тему того, что брак является союзом мужчины и женщины. За проведение референдума проголосовал 51 депутат, против — 48. Второе чтение законопроекта запланировано на 13 января. Оппозиция воспользовалась этим и подала около 9400 поправок, большинство из которых не имеют никакого отношения к теме референдума. Депутаты хотят заблокировать работу законодательного органа и остановить принятие закона о референдуме.

Конституционная комиссия парламента заявила, что у каждого депутата будет не более пяти минут на предоставление своих поправок, после чего произойдёт голосование. Оппозиция назвала эти планы противозаконными и хочет обратиться в суд, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.