В Эстонии назвали сумму замороженных российских активов Эстония заморозила российские активы на €20,8 млн из-за санкций Евросоюза

Фото: shutterstock.com

В Эстонии на текущий момент заморожено российских активов на сумму около €20,8 млн из-за санкций ЕС против России, следует из эстонского бюро данных по отмыванию денег. Глава этого бюро Матис Мяэкер заявил, что спустя месяц после начала спецоперации РФ на Украине сумма замороженных российских активов составляла всего €1,7 млн.

На сегодняшний день заморожено почти €20,8 млн. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух российских олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке, — говорится в сообщении.

По словам Мяэкера, его ведомство получило 763 сообщения о применении санкций. Согласно закону, о применении санкций должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.

В публикации бюро также говорится, что в Эстонии ограничены средства компаний, связанных с российскими миллиардерами Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко и Алексеем Мордашовым. Также в стране заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.

Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении России ряд серьезных санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — более $300 млрд.

20 сентября стало известно, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов, «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».