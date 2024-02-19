В Эстонии назвали кризис на Украине «решающим моментом для поколения» Карис: кризис на Украине стал решающим моментом для поколения

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look press

Алар Карис

Продолжающийся конфликт на Украине стал «решающим моментом для поколения», заявил президент Эстонии Алар Карис в статье для Politico. По его словам, западным странам надо проявить решимость и единство в поддержке Киева, чтобы не показаться слабыми.

Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру, — отмечает Карис.

По его словам, европейские страны с трудом смогут противостоять России в одиночку, поэтому для победы нужно единство. Также он признал, что НАТО и ЕС ведут гибридную войну против РФ, и призвал активизировать сотрудничество для дальнейшей борьбы с Москвой.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус посоветовал странам Запада готовиться к многолетнему конфликту с Россией. Он призвал расширять сотрудничество с африканскими странами, в том числе в военной сфере.

До этого глава Минобороны Германии отмечал, что страна не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не подготовлен к защите от проблем безопасности. При этом он посчитал, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в мире в регионе и указал на необходимость присутствия немецкой бригады в странах Балтии.