В Эстонии начинаются учения НАТО по кибербезопасности В Эстонии начинаются ежегодные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields

Фото: IMAGO/Mario Aurich/Global Look Press

Крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 («Закрытые щиты») начинаются 18 апреля в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра киберзащиты Альянса. По ее данным, в учениях будут задействованы специалисты из 38 стран, сообщает РИА Новости.

Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023. В этом году в учениях, которые ежегодно проходят с 2010 года, принимают участие более 3 тысяч человек из 38 стран, — цитирует агентство пресс-службу CCDCOE.

Директор CCDCOE Март Ноорм уточнил, что целью учений станет отработка защиты национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Также участникам предстоит принимать тактические и стратегические решения по сотрудничеству в кризисной ситуации.

Ранее Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT обвинили российские спецслужбы в хакерской шпионской кампании. В Варшаве заявили, что атаки нацелены на сбор информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств, в основном расположенных в странах НАТО и ЕС.