В Эстонии начинаются масштабные учения резервистов МО Эстонии: в учениях Ussisõnad примут участие почти 10 тысяч резервистов

Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press

Масштабные учения по переподготовке резервистов с участием почти 10 тысяч человек начинаются 28 августа в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии. В ведомстве предстоящие учения назвали крупнейшими в истории республики.

Силы обороны и добровольное военизированное ополчение «Кайтселиит» организуют проведение учений Ussisõnad. Это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых примут участие почти 10 тысяч резервистов, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны рассказали, что учения пройдут поэтапно в четырех округах территориальной обороны и продлятся по 8 октября. Наставниками резервистов станут инструкторы из 1-й пехотной бригады Сил обороны, академии обороны, командования специальными операциями и округов территориальной обороны «Кайтселиита».

По оценкам Министерства обороны Эстонии, в условиях военного времени численный состав Сил обороны республики возможно увеличить с нынешних 26,7 тысячи человек до 43,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии утвердило план развития военной сферы на ближайшие четыре года. В рамках него страна закупит боеприпасы на сумму свыше €1,2 миллиарда. Кроме того, расходы на оборону будут увеличены до 3% ВВП.