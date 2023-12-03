В Эстонии начали предупреждать едущих в Россию о возможном закрытии границы Погранслужба Эстонии начала предупреждать о возможном закрытии границы с Россией

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российско-эстонская граница

В Эстонии на КПП в Нарве пограничники начали выдавать следующим в Россию гражданам листовки с предупреждением о возможном закрытии границы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции погранохраны республики. По информации ведомства, людей также предупреждают о возможных проблемах при возвращении домой.

Это значит, что для возвращения в Эстонию вы должны будете воспользоваться другим пограничным пунктом. В связи с этим ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров, — сообщили в погранслужбе.

В листовках отмечается, что в последние недели со стороны России на границу Эстонии были направлены группы иностранцев без законного права на въезд в Евросоюз. Эстонские пограничники заявили, что если ситуация не изменится, то они будут вынуждены закрыть погранпункты «в целях безопасности и охраны общественного порядка».

Ранее Финляндия объявила о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с Россией «Райа-Йоосеппи — Лотта». Все пропускные пункты были закрыты до 13 декабря.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что закрытием КПП Финляндия огородила себя не только от России, но и от мирового большинства. Дипломат задалась вопросом, как поступит ЕС, оказавшись в «американской ловушке». Она обратила внимание, что из-за ограничений в Европе страдают в том числе россияне, решившие покинуть страну после начала СВО.