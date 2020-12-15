В Эстонии может пройти референдум об однополых браках

https://static.news.ru/photo/74392fdc-3eca-11eb-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Парламент Эстонии 15 декабря в первом чтении принял законопроект о проведении референдума на тему брака. В случае, если документ пройдёт все необходимые для вступления в силу процедуры, граждане страны весной 2021 года ответят на вопрос, должен ли брак оставаться исключительно союзом мужчины и женщины.

Инициатором обсуждения референдума выступила Консервативная народная партия (КНП), сообщает «Политика Сегодня». Политическую силу поддержали партия «Отечество» и Центристская партия. Оппозиционеры из Партии реформ и Социал-демократической партии выступили против законопроекта о референдуме, но при голосовании остались в меньшинстве — 48 голосов против 51 от коалиции сторонников инициативы.

В ходе длившегося более четырёх часов обсуждения законопроекта депутату от КНП Сииму Похлаку задали вопрос, почему он сам не женат. Парламентарий ответил, что хотел сделать официальное предложение матери своих троих детей во время рождественских праздников, но готов пойти на этот шаг немедленно. После этого Похлак предложил своей партнёрше Ренате стать его женой. Это первый подобный случай в истории парламента Эстонии.

В сентябре Европейская комиссия предложила легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а несогласным с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передавал NEWS.ru.