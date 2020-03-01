Департамент здоровья Эстонии создал в Таллине специальную мобильную бригаду для выезда к больным с подозрением на коронавирус.
Специальная скорая помощь с бригадой из двух медиков будет выезжать с 10:00 до 18:00, чтобы брать анализы у пациентов. Взятые пробы доставят в лабораторию Департамента здоровья. О результатах анализов лаборатория будет сообщать дежурному сотруднику больницы,
Также бригады из трёх человек будут круглосуточно находиться в аэропортах для выявления заболевших и доставки их в медучреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что в Эстонии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у жителя республики, вернувшегося в Европу из Ирана вечером 26 февраля. Инфицированный не является гражданином прибалтийского государства.
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