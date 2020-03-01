https://static.news.ru/photo/dd86f3dc-5b92-11ea-b730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madis Veltman via imago-images.de/Global Look Press

Департамент здоровья Эстонии создал в Таллине специальную мобильную бригаду для выезда к больным с подозрением на коронавирус.

Специальная скорая помощь с бригадой из двух медиков будет выезжать с 10:00 до 18:00, чтобы брать анализы у пациентов. Взятые пробы доставят в лабораторию Департамента здоровья. О результатах анализов лаборатория будет сообщать дежурному сотруднику больницы, сообщает «Интерфакс».

Также бригады из трёх человек будут круглосуточно находиться в аэропортах для выявления заболевших и доставки их в медучреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Эстонии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у жителя республики, вернувшегося в Европу из Ирана вечером 26 февраля. Инфицированный не является гражданином прибалтийского государства.